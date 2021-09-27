شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الوادى الجديد يترأس قداس عيد الصليب بكنيسة مريم العذراء بالمطرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس صباح اليوم الإثنين، الأنبا أرسانيوس أسقف الايبارشية قداس عيد الصليب بكنيسة السيدة مريم العذراء بمقر المطرانية، وشارك معه في الصلاة أباء كهنة الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب اليوم الاثنين 27 سبتمبر، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، ويأتي تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.

وفى سياق متصل، ترأس أيضا مساء أمس الأنبا أرسانيوس أسقف الايبارشية وحضور أباء كهنة الكنيسة القس برثلماوس والقس تواضروس والقس شنودة والقس يوسف حفل أسرة ثانوي بنين وبنات حفل تخرج 2021م بمبني البابا اثناسيوس الرسولي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة وقام نيافته بتكريم الخريجين.