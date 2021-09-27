شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار يتفقد مقر الجامعة العربية المفتوحة بالشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي صباح اليوم بزيارة مفاجئة لمقر الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الشروق حيث تفقد سيادته منشأت الجامعة المختلفة وقاعات المحاضرات وستوديوهات كلية الاعلام ومعامل الكمبيوتر والمكتبة الخاصة بالجامعة والملاعب الرياضية واستمع الي شرح من الدكتور عبد الحي عبيد مدير فرع الجامعة بمصر حول انتظام سير العملية التعليمية في كليات الجامعة المختلفة باستخدام احدث النظم والوسائل التكنولوجيه الحديثة ..

وقد صرح الدكتور عبد الحي عبيد بان هذه الزيارة تعكس اهتمام وزير التعليم العالي والحكومة المصرية بالجامعات الخاصة والدور الذي تقوم به في نهضة التعليم الجامعي ودور الجامعات في تنمية المجتمع الذي تنتمي اليه ..خاصة في ظل المناخ الديمقراطي والاستقرار الذي تنعم به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ..

وقد حرص وزير التعليم العالي علي الالتقاء ببعض الطلاب الدارسين بالجامعة واستمع الي ارائهم ومقترحاتهم وحرص سيادته علي التقاط بعض الصور التذكارية مع عدد من الطلاب واعضاء هيئة التدريس ..