القوى العاملة: منح مجانية لخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للتدريب على وظائف المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، منحًا تدريبية مجانية لخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على برامج متخصصة بالتعاون مع 4 شركات عالمية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة، فضلًا عن تقديم 1000 منحة تدريبية مجانية لنقابة المهندسين؛ إسهامًا من الوزارة في زيادة خبرات المهندسين التكنولوجية وإصقال قدراتهم للتعامل مع وظائف المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الاثنين، في حفل تخريج 239 طالبًا وطالبة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وهاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، ولبنى شريف نائب الرئيس للتعليم وشئون الطلاب.

وقال سعفان: "إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال الـ20 سنة المقبلة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة".

وأضاف أن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح أن هذه الدراسة تهدف لتغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني؛ لفتح مجالات جديدة بسوق العمل، معربًا عن سعادته للمشاركة في هذا الحفل.

وأشار إلى أن دور العاملين والإداريين وأولياء الأمور مهم في تهيئة الأجواء لإتمام العملية التعليمية على الوجه الأكمل، قائلًا: "نحن نعتز بأبنائنا الطلاب والطالبات الخريجين ونقدر جهدهم وصبرهم، ونعتبرهم نواة لنهضة مصر والدول العربية على كل المستويات".

ولفت إلى أن هذا التكريم يأتي ليواكب ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمام بتنمية قدرات ومهارات الشباب المصري وتمكينهم من الحصول على مستويات علمية وأكاديمية راقية.

وأكد أن الأمم والحضارات لا تبنى إلا بالعلم، فالعلم جزء من حضارة المجتمع وهي الوسيلة الوحيدة للتغلب على المشكلات التي تواجهه على مختلف الأصعدة والمجالات، لذلك ليس لدينا وقت لنضيعه في خلافات ونزاعات، فبلادنا تحتاج لكل قطرة عرق تبذل في سبيل دفعها إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق الرخاء للشعب المصري، وذلك لن يتأتى إلا بسواعد الطلاب وأشقائهم من الدول العربية الذين نفخر بكم دائمًا ونتباهى بكم أمام شباب العالم.

وطالب سعفان - في ختام كلمته - الخريجين بضرورة مواصلة النجاح والتفوق بحياتهم العملية، وألا تنقطع صلتهم بالحقل الأكاديمي، فضلًا على الإطلاع على كل ما هو جديد بمجالات تخصصهم سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وأن يؤمنوا دائمًا بأن الإخلاص في العمل ثمرته النجاح الباهر، وأن عليهم مع نظرائهم من شباب مصر دورًا شديد الأهمية في بناء حاضر ومستقبل هذا الوطن.​