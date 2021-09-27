وزير الري: آثار التغيرات المناخية منذ 2014 كلفت الدولة 3 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات قطاع الموارد المائية والري التى يتم تنفيذها حاليا هى الأكبر فى تاريخ مصر، لافتًا إلى أننا نسعى لتعزيز وتأهيل شبكة الموارد المائية لمواجهة معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، صباح اليوم الاثنين، أن استراتيجية الموارد المائية تتضمن مشروعات تحلية مياه البحر واستغلال المياه الجوفية، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة للوزارة؛ تؤدي لإعادة استغلال 45% من الموارد الطبيعية للمياه،

وأكد أن كمية المياه الموفرة من النيل والأمطار والمياه الجوفية نسبتها 60%، ولكن الاستخدام الفعلي يقدر بـ80%، والفارق بين الرقمين هو المياه المعاد استخدامها.

وأوضح أن الموارد المائية في مصر محدودة، وهي ترتكز على مياه النيل، والمياه الجوفية، لافتًا إلى أن شبكات الصرف الصحي المتهالكة أحد التحديات الأخرى التي تواجه قطاع الموارد المائية.

وأكد وزير الري أن الذي حدث بسبب التغيرات المناخية في "طابا" عام 2014، وعام 2015 في غرب الدلتا، وعام 2016 في رأس غارب، من آثار للتغيرات المناخية، كلف الدولة أكتر من 3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعزيز وتأهيل شبكة الموارد المائية لمواجهة معدلات الزيادة السكانية، موضحا أن التكلفة الاستثمارية لخطة إدارة المياه حتى 2050 تبلغ 50 مليار دولار وستتعدى 100 مليار دولار مع معدلات التنفيذ الحالية للوفاء بالاحتياجات المائية.