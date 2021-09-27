الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها الجوية إلى القاهرة.. الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام عدة سنوات، اعتبارًا من الخميس المقبل، من عدة مطارات ليبية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، نشرته على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن الشركة الليبية سوف تسير رحلات جوية من 3 مطارات ليبية؛ هي (بنينا بنغازي ومعيتيقة ومصراتة)، بمعدل إجمالي نحو 8 رحلات أسبوعيًّا.

ونشرت الخطوط الجوية الإفريقية جدول رحلاتها الجوية المعتمد والمقرر أن تبدأ تشغيله، يوم 30 سبتمبر المقبل، إلى مطار القاهرة الدولي، الذي جاء على النحو التالي:

من مطار بنينا بنغازي

– الأحد: الرحلة رقم 8U438 بنغازي/ القاهرة، إقلاع 07:30، وصول 09:45.

الرحلة رقم 8U439 القاهرة/ بنغازي، إقلاع 10:45، وصول 13:00.

– الثلاثاء: الرحلة رقم 8U438 بنغازي/ القاهرة، إقلاع 07:30، وصول 09:45.

الرحلة رقم 8U439 القاهرة/ بنغازي، إقلاع 10:45، وصول 13:00.

– الخميس: الرحلة رقم 8U438 بنغازي/ القاهرة، إقلاع 16:00، وصول 18:15.

الرحلة رقم 8U439 القاهرة/ بنغازي، إقلاع 20:15، وصول 22:30.

من مطار معيتيقة

– الإثنين: الرحلة رقم 8U430 معيتيقة/ القاهرة، إقلاع 11:00، وصول 13:45.

الرحلة رقم 8U431 القاهرة/ معيتيقة، إقلاع 14:45، وصول 17:40.

– الأربعاء: الرحلة رقم 8U430 معيتيقة/ القاهرة، إقلاع 11:00، وصول 13:45.

الرحلة رقم 8U431 القاهرة/ معيتيقة، إقلاع 14:45، وصول 17:40.

– الخميس: الرحلة رقم 8U430 معيتيقة/ القاهرة، إقلاع 08:00، وصول 12:45.

الرحلة رقم 8U431 القاهرة/ معيتيقة، إقلاع 11:45، وصول 14:45.

– الجمعة: الرحلة رقم 8U430 معيتيقة/ القاهرة، إقلاع 10:00، وصول 12:45.

الرحلة رقم 8U431 القاهرة/ معيتيقة، إقلاع 13:45، وصول 16:45.

من مطار مصراتة

– الأربعاء: الرحلة رقم 8U470 مصراتة/ القاهرة، إقلاع 09:45، وصول 12:10.

الرحلة رقم 8U471 القاهرة/ مصراتة، إقلاع 13:10، وصول 16:00.

– السبت: الرحلة رقم 8U470 مصراتة/ القاهرة، إقلاع 16:30، وصول 18:45.

الرحلة رقم 8U471 القاهرة/ مصراتة، إقلاع 19:45، وصول 22:30.