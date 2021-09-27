وزير القوى العاملة: حريصون على التعاون مع كافة الشركات العاملة بمجال التدريب المهني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف القطاعات داخل مصر، خاصة بمجال التدريب المهني، والتدريب على أنشطة السلامة والصحة المهنية لتأهيل الشباب المصري على أعلى مستويات التدريب في مختلف قطاعات العمل.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مدير الموارد البشرية والخدمات بشركة أيوك للنفط (IEOC) التابعة لشركة إيني الإيطالية ماسمليانو فالنتي، سبل التعاون الثنائي بمجال التدريب على السلامة والصحة المهنية للفنيين والمهندسين الراغبين في العمل بالشركات بقطاع البترول.

وقال سعفان إن عملية التدريب سيتم إعدادها لتأهيل الفنيين وغيرهم من الشباب للالتحاق بفرص عمل داخل مصر أو خارجها، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال بروتوكول تعاون مع العديد من الشركات.

وأوضح أنه سيتم إعداد إطار عام للتدريب وفق هذا البروتوكول بعد دراسة تحليلية وافية عن قطاعات العمل في البترول والصناعة وغيرها، وتحديد الوظائف المستهدفة من التدريب، وكذلك حول البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها للشباب وتم ترجمتها ببنود هذا البروتوكول.

ولفت إلى أن هناك احتياجًا ملحًا للتدريب بمجال السلامة والصحة المهنية خلال الفترة الحالية من خلال دورات تدريبية مكثفة للفنيين الراغبين في الالتحاق بمهنة في هذه القطاعات بالتعاون مع الشركة كنوع من المشاركة المجتمعية منها لخدمة للشباب المصري.

ونوه بأنه عند بدء المرحلة الأولى من هذا التدريب ستكون بمثابة عوامل جذب للشباب للإقبال على تلقي ذلك التدريب في هذا المجال، وبالتالي ستحقق أفضل النتائج المرجوة مع توفير خلفية علمية من خلال التواصل مع الجامعات والمعاهد التي تقوم بالعمل في القطاعات المحددة وفق بروتوكول التعاون ، خاصة في إطار دخول مصر أسواق عمل جديدة بالدول العربية المختلفة ستحتاج لتلك العناصر المدربة؛ ليكونوا جزءًا من عوامل نموها وازدهارها.

من جهته.. قدم ماسمليانو فالنتي مدير الموارد البشرية والخدمات بالشركة الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالأفكار المبتكرة التي تم تقديمها حول تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في قطاع البترول والصناعة.

وأكد استعداد وحرص الشركة للتعاون مع الوزارة لتوفير ذلك التدريب من خلال بروتوكول تعاون مشترك لخدمة الشباب المصري الراغب في العمل داخل القطاع ، موضحًا دور وزارة القوى العاملة المهم في تسهيل عمل الشركات العاملة بقطاع البترول وغيره من القطاعات، واهتمامها الدائم باستمرار عملية الإنتاج بمختلف القطاعات ومدها بالعنصر البشري المدرب على أعلى المستويات.​