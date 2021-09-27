رفضت أسرته ارتباطه بحبيبته فانتحر.. طالب يشنق نفسه بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حادث مأساوي راح ضحيته طالب، رفضت أسرته زواجه من فتاة بمركز كرداسة شمال الجيزة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من شرطة بورود بلاغا بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر، للوقوف على ملابسات الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار طالب بالمرحلة الثانوية، شنقا داخل منزله، لرفض أسرته زواجه من فتاة مرتبط بها عاطفيا.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى أن الشاب يوم الواقعة استغل تواجده بمفرده بالمنزل، وعلق حبل بمروحة بسقف غرفته، وشنق نفسه.

ونفت أسرته وجود شبهة جنائية حول وفاته، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.