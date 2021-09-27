كيف أنهى كمين الواحات أسطورة عنصر إجرامي سقط بترسانة سلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في الإيقاع بعنصر إجرامي هارب من احكام بالسجن لمدة 26 سنة بحوزته أسلحة وذخائر بطريق الواحات.
أكدت تحريات المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، أن عنصرا إجراميا سبق اتهامه في 6 قضايا أبرزها (سرقة بالإكراه – ضرب - سلاح – بلطجة) ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة 26 سنة فى 3 قضايا (سرقة بالإكراه – سلاح احتجاز) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (بلطجة - وسلاح ناري) ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تمكن الرائد فريد معاذ والنقيب محمد غراب معاوني المباحث من ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي (مستأجرة) بطريق الواحات.
عثر بحوزته ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – 3 حزينة مختلفة الأنواع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي - هاتف محمول).
أمام العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.