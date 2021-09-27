كيف أنهى كمين الواحات أسطورة عنصر إجرامي سقط بترسانة سلاح؟

أكدت تحريات المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، أن عنصرا إجراميا سبق اتهامه في 6 قضايا أبرزها (سرقة بالإكراه – ضرب - سلاح – بلطجة) ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة 26 سنة فى 3 قضايا (سرقة بالإكراه – سلاح احتجاز) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (بلطجة - وسلاح ناري) ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

محمد يوسف

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