الشرطة تداهم صيدلية يبيع مالكها عقاقير مخدرة تؤثر على الحالة النفسية ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث رعاية الأحداث من ضبط كمية من العقاقير المخدرة وغير مصرح ببيعها والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بصيدلية في بولاق الدكرور.

أكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث ترويج مالك صيدلية ببولاق الدكرور للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية بمبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية بحوزته (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالي – هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين من الشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية لصرفها.