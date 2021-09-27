المشدد 6 سنوات لسباك بتهمة ترويج الهيروين في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة سباك بالسجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية أيمن فرحات سيد وإيمان السيد المليجي وعلي إبراهيم عمارة، وأمانة سر خالد عبدالمنعم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهمة حيازة وإحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، كما أحرز سلاح أبيض "سكين".

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له انتقل حيث مكان تواجد المتهم وتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 27 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلة البيع من تجارته.