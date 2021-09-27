"لقوها مشنوقة".. استدعاء زوج ربة منزل عثر عليها مقتولة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بعين شمس، استدعاء زوج ربة منزل عثر عليها مشنوقة في ظروف غامضة، داخل منزلها بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان مأمور قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على ربة منزل، مقتولة، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة عين شمس، وبانتقال رجال الأمن لموقع الحادث تبين العثور على جثة ربه منزل، تدعي "هـ. ع. م" في العقد الثالث من عمرها.

وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود إصابات حول الرقبة، والتي قد تسببت في وفاتها على الفور.