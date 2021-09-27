"ملحقش يسرق حاجة".. مفاجآت في تمزيق صبي لجارته في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات جديدة في اتهام عامل بالشروع في قتل جارته بمدينة الفردوس بنطاق 6 أكتوبر.

تبين أن المتهم يبلغ من العمر 17 سنة، وأنه سدد لجارته 6 طعنات منها 3 نافذة في البطن.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن الجاني استغل إقامة السيدة بمفردها نظرا لسفر زوجها وشرع في سرقة الشقة لكنها شعرت به فهرب دون سرقة شيء.

تلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل تعاني من نزيف حاد وبها طعنات بالبطن.

وجه العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بسرعة فحص الواقعة والانتقال إلى محل إقامة المصابة بمدينة سكنية شهيرة.

توصلت تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل يستأجر شقة بنفس العقار محل الواقعة، وأنه تسلل إلى شقة جارته لسرقتها مستغلا علمه بسفر زوجها.

خطة شيطانية طرأ عليه جديد لدى شعور السيدة به فأطلقت صرخات استغاثة ليعاجلها بطعنات بمنطقة البطن ولاذ بالفرار.

هرع الجيران إلى مصدر الصوت ليجدوا جارتهم لا تقوى على الحديث والدماء تسيل من بطنها فأسرعوا بنقلها إلى المستشفى أملا في إنقاذها لكنها فقدت جنينها الذي كانت تفصله أيام عن الخروج للدنيا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بقيادة المقدم هاني عماد رئيس مباحث ثالث أكتوبر من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة واقتياده إلى القسم بينما ترقد المصابة في غرفة العناية المركزة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.