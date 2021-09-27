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الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء لطيفة ليلا بكافة الأنحاء.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء لطيفة ليلا علي كافة الأنحاء، لافتة إلى أنه سيسود طقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 31: 32 درجة على القاهرة وتصل 36 درجة علي جنوب الصعيد نهارا، كما تنشط الرياح خاصة ليلا لتعطي شعور افضل بحالة الطقس.

وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

و يشهد اليوم الاثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 220 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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