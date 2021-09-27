شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعد بروتوكولا لتأهيل الفنيين للعمل بالبترول داخل مصر وخارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، ممثلى إحدى شركات النفط الإيطالية والتى تعمل في مجال البحث والاستكشاف عن النفط في مصر، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة فى مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية للفنيين والمهندسين الراغبين فى العمل بالشركات فى قطاع البترول.

وأكد وزير القوي العاملة، فى بيان، حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركات العاملة فى مختلف القطاعات داخل الأراضي المصرية خاصة في مجال التدريب المهني، والتدريب على أنشطة السلامة والصحة المهنية لتأهيل الشباب المصري على أعلى مستويات التدريب فى مختلف قطاعات العمل.

وأشار الوزير، إلي أن عملية التدريب سيتم إعدادها لتأهيل الفنيين وغيرهم من الشباب للالتحاق بفرص عمل داخل مصر أو خارجها، وتوفير فرص عمل جديدة ، من خلال بروتوكول تعاون مع العديد من الشركات.

وأضاف الوزير ، أنه سيتم إعداد إطار عام للتدريب وفق هذا البروتوكول ، بعد دراسة تحليلية وافية عن قطاعات العمل فى البترول والصناعة وغيرها ، وتحديد الوظائف المستهدفة من التدريب، وكذلك حول البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها للشباب، وتم ترجمتها فى بنود هذا البروتوكول ، خاصة وأن هناك احتياج ملح للتدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية فى الفترة الحالية من خلال دورات تدريبية مكثفة للفنيين الراغبين فى الالتحاق بمهنة فى هذه القطاعات بالتعاون مع الشركة كنوع من المشاركة المجتمعية منها لخدمة للشباب المصري .

ونوه الوزير إلى أنه عند بدء المرحلة الأولى من هذا التدريب، ستكون بمثابة عوامل جذب للشباب للإقبال على تلقي ذلك التدريب فى هذا المجال، وبالتالي ستحقق أفضل النتائج المرجوة مع توفير خلفية علمية من خلال التواصل مع الجامعات والمعاهد التى تقوم بالعمل فى القطاعات المحددة وفق بروتوكول التعاون، خاصة فى إطار دخول مصر أسواق عمل جديدة فى الدول العربية المختلفة ستحتاج لتلك العناصر المدربة ليكونوا جزء من عوامل نموها وازدهارها .