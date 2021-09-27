شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس تحتفل بعيد الصليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة بعشية عيد الصليب وعيد القديس الأنبا برسوم العريان بمقر ديره بالمعصرة، وسط دقات أجراس الكنيسة وألحان الشمامسة، وترأس الصلاة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة وبمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.



وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية حلوان والمعصرة: نرسل باقة حب لرئيس الجمهورية و لقداسة البابا تواضروس الثاني، كمانرسل باقات من المحبة والوفاء إلى نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، وقدم القمص ميخائيل كلمة عن الصليب و أهميته في حياة الأقباط.