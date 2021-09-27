شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نفذنا جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية بمساحة 9.7 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الدولة تعمل لمواجهة التغيرات المناخية، حيث أن القطاع الزراعى يتأثر بهذه التغيرات المناخية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال التأثير على معدلات إنتاجية المحاصيل وجودتها ومعدلات استهلاك المياه وغيرها.

وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة بحر البقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،"وفق توجيهات الرئيس السيسى للانتباه لهذا الأمر تم إنشاء مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، ويضم كل الوزارات المعنية لدراسة الآثار المرتبة على ذلك ووضع استراتيجيات وحلول للتكيف مع هذه الآثار".

وأوضح السيد القصير، أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وكونها لا تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادى يؤثر على معدلات التنمية ويظهر أثره على الإنتاج الزراعى، مثل تفتيت الإنتاج الزراعى ونقص الصادرات ووجود فجوة وانتشار البطالة خاصة في الريف، وغيرها من الآثار السلبية.

وتابع وزير الرزاعة، "خلال السبع سنوات الماضية، نفذت الدولة جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية بمساحة 9.7 مليون فدان حاليا رغم التحديات الكثيرة وهناك مشروعات عملاقة يتم تنفيذها في هذا الاتجاه مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع جنوب الوادى، مشروع الريف المصرى الجدي، مشددا على أن دوافع التوسع الأفقى متعددة وتحقق العديد من المزايا مثل توفير فرص عمل وتوفير الإنتاج وغيرها.