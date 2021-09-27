شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: ورشة عمل عن الخطط التنفيذية لسلامة ومأمونية المياه بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية لجميع محطات مياه الشرب، وتشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتى المستهلك، لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة "ورشة عمل مأمونية امدادات المياه وتداول الصرف الصحى" بمشاركة ٩ شركات تابعة، وهى (المنيا/بنى سويف/اسيوط/الفيوم/البحر الاحمر/سوهاج/قنا/الاقصر/أسوان)، وتأتى هذه الورشة فى إطار الحرص على استدامة مأمونية امدادات المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى والحمأة ضمن الاستراتيجية الخاصة بقطاع مياه الشرب والمشاريع والإستثمارات التى تنفقها الدولة المصرية فى إطار الحفاظ على الصحة العامة.

وقال الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة القابضة رائدة فى مجال إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحى وأن الشهادة ضرورة وليست رفاهية للحفاظ على صحة المجتمع ومتابعة المخاطر المجتمعية وأن الشركة القابضة فى مرحلة عمل خطط تنفيذية للإجراءات التصحيحية الناجمة عن دراسات المأمونية.

فيما أوضح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الشركة تولى أهمية كبرى لخطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى حيث أن العديد من المحطات حصلت على هذه الشهادة وأبرزهم محطة صرف صحى البرنسات بمطاى وهى أول محطة تحصل على هذه الشهادة فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطة مياه أبوبشت للآبار الشاطئية بمغاغة، وأن الشركة تسعى لحصول كافة المحطات هذه الشهادة وذلك ضمن تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما أكد اللواء أحمد صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف أهتمام الشركة بسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى لتوفير خدمة أفضل للمواطنين والتزام الشركة بتنفيذ كافة تكليفات الشركة القابضة فى هذا الإطار.

وعلى هامش الورشة تم تسليم شهادات اعتماد لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا لنظام معالجة محطة صرف صحى البرنسات بمطاى وهى أول محطة تحصل على هذه الشهادة فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطة مياه أبوبشت للآبار الشاطئية بمغاغة ،كما تم تسليم شهادة إعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة الأمريكي الجديدة والقديمة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف.