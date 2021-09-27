"عرفتوا ليه بنتألم؟".. السيسي: بنجهز 500 ألف فدان بسيناء بتكلفة 160 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن استصلاح 500 ألف فدان للزراعة في سيناء، تكون تكلفتها من 150 لـ160 مليار جنيه، مضيفًا: عرفتوا ليه بنتألم من التعدي على الأراضي الزراعية؛ نصف مليون فدان بيتكلف 160 مليار جنيه.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين: "بنسمع عن دولة فيها 50 مليون فدان بدون زراعة.. ودولة فيها 100 مليون فدان بدون زراعة، الزراعة تحتاج إلى تكاليف كبيرة من خلال توفير الطرق والترع والمصارف وشبكة الكهرباء ومعدات الري الحديثة".

وأكد السيسي أن "الدولة غضت الطرف عن التعديات في بحيرة المنزلة خلال القرنين الماضيين، وبعد أن كانت مليون فدان، أصبحت 250 ألف فدان فقط".

وتابع السيسي: "علشان نرجع 250 ألف فدان، بفضل الله شارفنا على الانتهاء، وإن إحنا نخليهم وكأنهم من 500 أو 600 سنة، كل اللي انتوا شايفينه من الحشائش والغابات والبحيرة تم تكريرها بالكامل.. بقالنا 4 سنين شغالين علشان تبقى مزرعة سمكية حية نأكل منها السمك وإحنا مطمنين ونصدر منها، والعالم يقول عاوزين ناخد من الحاجة دي".

وأكد الرئيس السيسي أن "هذا الكلام ماتكلفش قليل.. فيه طريق 80 كيلو من بورسعيد لغاية الدقهلية بيتعمل علشان تبقى البحيرة لها كورنيش محترم".