"البيئة": استلام الوحدة البحرية (إنفايروشرم) لمكافحة التلوث بعد أعمال رفع كفاءتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استلمت وزارة البيئة الوحدة البحرية (إنفايروشرم) التابعة لمركز مكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ (مركز السلام)، بعد اكتمال عمليات رفع كفاءتها؛ بهدف رفع قدرة وكفاءة المركز على أعمال السيطرة واحتواء التلوث طبقا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال أعمال المراجعة الدورية التي نفذتها وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، على مركز مكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ ( مركز السلام) والذى تقوم بإدارته إحدى الشركات المتخصصة في مجال مكافحة التلوث البحري في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة الجاهزية والاستعداد الدائم لمواجهة أي تلوث بالبيئة البحرية، وفي إطار دور وزارة البيئة الرامي إلى حماية الموارد البيئية الحساسة من مخاطر التلوث، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

من ناحية أخرى، أشار البيان إلى مشاركة الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية في الدورة التدريبية الـ26 لتدريب ضباط الحماية المدنية على مواجهة الكوارث وذلك بمعهد الحماية المدنية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على التعاون مع الجهات المختلفة من أجل رفع الوعي البيئي وزيادة كفاءة الجهات العاملة في مجال الأزمات والكوارث.​