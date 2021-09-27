ضبط مدير شركة بحوزته 29272 قطعة مستلزمات طبية متنوعة غير مطابقة للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص-بمحافظة القاهرة، بحوزته (29272 قطعة مستلزمات طبية متنوعة) غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.