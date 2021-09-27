ضبط 125 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 125 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة وبرفقته (أحد الأشخاص)، وضبط بحوزتهما (125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (900٫000) تسعمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.