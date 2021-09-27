النقل والمواصلات تعيد فتاة لأهليتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في إعادة فتاة لأهليتها.

تلاحظ للخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد مطروح، تواجد إحدى الفتيات بمفردها على رصيف المحطة، وبمناقشة الفتاة عن مدى احتياجها للمساعدة نظراً لتواجدها بمفردها، أفادت بأنها (مقيمة بمحافظة القليوبية) وقررت قيامها بترك مسكن أهليتها لوجود خلافات أسرية.

على الفور تم تقديم كافة أوجه الرعاية للفتاة وأمكن التوصل لوالدتها وتم التواصل معها وتبين قيامها بتحرير محضر بغيابها وأفادت بحضورها لاستلامها نجلتها والتعهد بحسن رعايتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتفعيل الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواقف ذات الطابع الإنساني.