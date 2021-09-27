شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نحرص على نشر الوعى والثقافة الرياضية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الرياضة شىء مهم جدا، واتحاد الرياضة للجامعات له أنشطة متنوعة، ومهتمون بالتوسع فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار فى كلمة له بحفل تكريم طلاب الجامعات الفائزين فى أولمبياد طوكيو: "كنا مع الرئيس السيسى فى اجتماع، وتطرق لأهمية نشر الوعى الرياضى داخل الجامعات المصرية ومن هنا نتمنى نشر الوعى والثقافة الرياضية، وأن يبدأ ذلك مع أول يوم دراسة فى العام الجامعى المقرر أن ينطلق فى السبت 9 اكتوبر".

وتابع الوزير: "نرتب مع الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات لتنظيم أسابيع رياضية وأيام يتنافس فيها الطلاب من خلال الألعاب الفردية والجامعية".

وأكد وزير التعليم العالى، أن مصر منذ عام 1928 تشارك فى كل المسابقات الأولمبية ولدينا اسماء كثيرة سطروا أسماءهم على منصات التتويج ، وهذا العام وفوز طلاب الجامعات بالميدالية الأولمبية شىء مهم وهدف يجب أن يسعى إليه الجميع، مؤكدا الحصول على الميدالية ليس أمر سهل سواء على اللاعب أو أسرته فضلا عن التأهيل.

وطالب الطلاب الفائزين في اولمبياد طوكيو بتشجيع الطلاب على المشاركة فى الرياضة ، معربا عن سعادته بالتواجد فى فاعلية تكريم الطلاب .