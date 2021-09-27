شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يفتتح بعد قليل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم، بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.