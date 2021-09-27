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اعرف آليات التعليم لسد العجز فى المدارس قبل للعام الدراسى الجديد × 13 نقطة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى الجديد، نرصد فى التقرير التالى طرق سد العجز.

 

ـ يمكن سد العجز من خلال فتح باب التطوع بالمدارس.

ـ التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية.

ـ  ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين.

ـ يقوم بتنفيذ تنفيذ المهام المكلف بها من مشرف المادة.

ـ  التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع.

ـ يكون سد العجز  من خلال توزيع المعلمين والإداريين بالمدارس.

- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.

ـ  يكون سد العجز من خلال التعاقد بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة.

ـ التعاقد بالحصة مع حملة المؤهلات العليا التربوية.

ـ لا يجوز لهم المطالبة بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

ـ لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال عام مالي واحد.  

ـ تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي.

ـ التقديم فى الإدارات التعليمية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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