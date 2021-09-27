شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آليات التعليم لسد العجز فى المدارس قبل للعام الدراسى الجديد × 13 نقطة والان مع تفاصيل الخبر
ـ يمكن سد العجز من خلال فتح باب التطوع بالمدارس.
ـ التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية.
ـ ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين.
ـ يقوم بتنفيذ تنفيذ المهام المكلف بها من مشرف المادة.
ـ التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع.
ـ يكون سد العجز من خلال توزيع المعلمين والإداريين بالمدارس.
- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.
ـ يكون سد العجز من خلال التعاقد بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة.
ـ التعاقد بالحصة مع حملة المؤهلات العليا التربوية.
ـ لا يجوز لهم المطالبة بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
ـ لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال عام مالي واحد.
ـ تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي.
ـ التقديم فى الإدارات التعليمية.