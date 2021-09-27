شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نفذنا استثمارات بقيمة 76 مليار جنيه فى الكهرباء لتنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تنفذ العديد من المشروعات العملاقة لتحلية مياه البحر في سيناء، من أجل إنتاج تلت طاقة المياه التي تحليتها من قبل سيناء، مثل محطة العريش بطاقة 300 ألف متر مكعب وقريبا تدخل الخدمة، بالإضافة إلى مشروعات الحماية من السيول والحفاظ على مياه الأمطار من خلال منظومة من السدود لاستغلالها في العديد من الأغراض.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التوسع في إنشاء عدد كبير من المدراس والمعاهد الدراسية حيث أن متوسط الكثافة 29 طالبا في الفصل الواحد، موضحا أنه تم إنشاء عدد من الجامعات والكليات المتخصصة مثل جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة في رأس سد والطور وشرم الشيخ، ودخلت الخدمة بمختلف كليتها على أى مستوى من الخدمة لأهالى سيناء أو كل الراغبين فى هذا المجال.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، أن محافظات القناة جاءت ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، وتم التركيز على رفع كفاءة المستشفيات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية وإنشاء مستشفيات سواء لسيناء أو إقليم قناة السويس، ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام سوف يخدم كل المواطنين في هذه المنطقة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم إنشاء مشروعات الكهرباء لإقليم محور قناة السويس وسيناء، باستثمارات تصل إلى أكثر من 76 مليار جنيه من أجل الانتهاء منها في القريب العاجل لخدمة أغراض التنمية في سيناء، لافتا إلى التحديات الكبيرة في هذا القطاع من خلال تنفيذ منظومة محطات الكهرباء سواء بالنظم التقليدية أو الطاقة المتجددة.

وأوضح أن الدولة تخطط أيضا للمشروعات الاستثمارية لخلق فرص عمل وعدد كبير من المشروعات مثل المناطق الصناعية حول ميناء السخنة وبجانبها مناطق لوجيستية وخدمية، والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع بالكامل، وتم إنهاء المرحلة الأولى منها، وعدد من المصانع دخل عملية الإنتاج بعرض التصدير أو خدمة السوق المحلى، وشركات عملاقة تعمل فيها واستغلال الثورات الطبيعة في محور قناة السويس وسيناء، حجم هائل من المشروعات الصناعية لتنفيذ مدن كاملة ومجمعات صناعية كبرى للرخام والجرانيت ومصنع إنتاج الطوب الاسمنتى في شمال سيناء، ومصنع إنتاج الرخام والجرانيت في رأس سدر، وهذه المشروعات تم تنفيذها على أرض الواقع وبدأ الإنتاج من هذه المشروعات.

وتابع رئيس الوزراء: "تم تطوير كامل لخطوط الغاز والبترول في إقليم قناة السويس من خلال مشروعات ضخمة لإمداد سيناء بالطاقة وخدمة الاقتصاد المصرى بالكامل، والدولة في جنوب وشمال سيناء والاسماعيلية تم إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين من خلال دخول القطاع الخاص والأهلى إلى سيناء وتنفيذ مشروعات فيها وكان من الظلم دعوة القطاع الخاص في سيناء بدون بنية أساسية للتنمية والاستثمار، والدولة تمهد الأرض للدخول في عملية البناء والتنمية في سيناء.