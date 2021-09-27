شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تنفيذ مشروعات فى سيناء بقيمة 700 مليار جنيه خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى سيناء بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه في أرض الفيروز منذ تحريرها وحتى 2014 لم تتجاوز بضع مليارات.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض المشروعات التي تمثل نموذجا من الذى تم تنفيذه في سيناء، مثل مشروع ازدواج قناة السويس، والذى سجل رقما قياسيا من حيث الحجم والضخامة وسرعة الإنجاز، ومنطقة المزارع السمكية والتى ستكون الأكبرعلى مستوى العالم.

وأوضح مدبولي، أنه تم تنفيذ 63 مشروعا للطرق بأطوال 3400 كم، والانتهاء من تنفيذ 5 أنفاق خلال 6 سنوات أى أقل من نصف المدة التي أعلنت عنها الشركات الأجنبية، مؤكدا أن هذه المشروعات تعد شرايين الحياة التي تربط سيناء بباقى الوطن، مضيفا: الكبارى العائمة التي نفذتها الهيئة الهندسية والربط السككي الذى يربط سيناء بمصر من خلال ازدواج كوبرى الفردان، مشددا على أن البنية الأساسية التي تم تنفيذها تكفى لمدة 20 إلى 30 سنة القادمة.

وعن المحاور التى تم تنفيذها، قال رئيس الوزراء "المحاور التي تم تنفيذها غرب قناة السويس هدفها ربط القاهرة بسيناء من خلال هذه المحاور الموجودة غرب القناة بشرقها، وإنشاء مطار البردويل الدولى وهو مشروع مهم لخدمة المشروعات التنموية في شماء ووسط سيناء وتطوير المطارات القديمة مثل مطار سانت كاترين وافتتاحه خلال العام القادم بشكله الجديد، فضلا عن الموانئ التي تخدم على تنمية سيناء مثل العين السخنة الذى تم تطويره وخلال عامين سيتم الانتهاء من تطويره بتكلفة أكثر من 20 مليار جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 40 مليار جنيه وميناء طابا البري.