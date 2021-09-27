شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينشئ وحدة لرصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قراراً بإنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة على أن يكون مقرها الجهاز التنفيذى لمعلومات شبكات المرافق بالمحافظة انطلاقا من السعي نحو تحقيق تكامل للبنيه المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.

وشمل قرار محافظ الجيزة أن تقوم الوحدة برصد كافة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وأية أراضي زراعية يتم زراعتها أو استصلاحها من خلال ما يرد من وحدة المتغيرات المكانية وكافة الإدارات والأجهزة ومديريات الخدمات وجهات المرافق للحصول على جميع البيانات الخاصة بالمحافظة في صورة ( ورقية ـ رقمية ) محددة بالإحداثيات على أن تكون البيانات محدثة ومعتمدة ويتم التحديث المستمر لهذه البيانات بصفة دورية طبقاً لطبيعة البيانات بكل جهة.

كما شمل قرار محافظ الجيزة قيام وحدة البنية المعلوماتية المكانية بتوقيع البيانات الواردة من الجهات المختلفة بالإحداثيات لإنشاء خريطة البنية المعلوماتية المكانية للمحافظة.

وجاء قرار محافظ الجيزة بهدف تمكين متخذي القرار من متابعة تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة مؤشرات الإداء التي تمكن من متابعة تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وإدارة إراضي الدولة وإدارة الأزمات والكوارث إلي جانب تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بصورة أكثر فاعلية من خلال إثراء منظومة البنية المعلوماتية المكانية بكافة البيانات الدقيقة والمحدثة، بالإضافه إلى دراسة إمكانية إتاحه بعض البيانات والخرائط بالمشروع التي يمكن الإستفادة منها في الدراسات العليا .

كما كلف المحافظ كافة الإدارات والأجهزة ومديريات الخدمات وجهات المرافق داخل المحافظة بإمداد وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة بالبيانات المطلوبة بصفة دورية لتفعيل تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.