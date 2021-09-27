شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تدعم 444 مشروع تخرج فى تحدى مصر لإنترنت الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت أمس نهائيات الدورة الخامسة لتحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بمجمع الإبداع التابع لوزارة الاتصالات ببرج العرب في الإسكندرية، ويأتي هذا التحدي في إطار التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك رئيسي ومجمع الإبداع ببرج العرب.

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن فعاليات التحدي استمرت بالتزامن مع العام الدراسي 2020/ 2021، وقد قامت الأكاديمية كشريك رئيسي في هذا التحدي بتقديم الدعم لعدد 444 مشروع تخرج في مختلف مسارات التحدي علي مدار الأربع سنوات الماضية.

وحضر الفاعليات الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية بالنيابة عن رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر حيث أوضح في كلمته أثناء افتتاح الفاعليات أن الأكاديمية قامت بتقديم ليس فقط الدعم المادي بل الفني واللوجيستي أيضاً للمشروعات الفائزة، وستقوم الأكاديمية باحتضان أفضل مشروعات التخرج المقدمة في مجال "انترنت الأشياء" لتحويلها إلى شركات تكنولوجية ناشئة في إطار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" والتابع للأكاديمية أيضاً.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" والذي بدأ عام 2016 تحت مسمى (دوري إنترنت الأشياء)، برنامج قومي سنوي يهدف إلى بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كما يهدف البرنامج لدعم ومساعدة مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM” المهتمين بتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تساهم في توطين التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر، أن ينقسم التحدي إلى مرحلتين، تتم المرحلة الأولى على المستوى المحلي، حيث شارك 213 فريقا في مسار مشروعات المدارس و211 فريقا في مسار مشروعات التخرج و20 فريقا في مسار الشركات الناشئة، ليتأهل 141 فريقا من مسار مشروعات المدارس، و109 فرق في مسار مشروعات التخرج، و10 فرق في مسار الشركات الناشئة، للحصول على الدعم والتدريب من قِبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا (ITIDA).

ووصل عدد المشاركين في التحدي خلال تلك السنوات إلى أكثر من 4000 مشارك وأكثر من 1000 مشروع، حيث يتأهّل الفائزون من كل دولة لدخول النهائيات الإقليمية، والتي تُعقد سنويًا ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE GCAIoT) في شهر ديسمبر من كل عام بدبي الإمارات العربية المتحدة، كما يوفر التحدي أيضًا "IoT & AI Knowledge Hub"، الذي يعتبر مجمع معرفي يقوم بتقديم ورش عمل ومحاضرات ومصادر تعلُّم عبر الإنترنت لمجتمع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في أفريقيا والوطن العربي.