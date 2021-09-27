شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التبرع بالبلازما آمن تماما ونتخذ كافة إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم مراعاة التباعد البينى بين المتبرعية بالإضافة إلى توجيهه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيلياوالتهابات وسرطانات الكبد.

وتابعت، إن التبرع بالبلازما يصلح لجميع المواطنين طالما لا يعانون من أى مشاكل صحية فى القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية، وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بالبلازما للمساهمة فى توفير وشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.