شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر تعقد اختبار القدرات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر عقد اختبار القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة غدا الثلاثاء الموافق 28 من سبتمبر، وذلك في الساعة العاشرة صباحًا، موضحا أن الاختبارات تنعقد في مراكز الاختبارات الإلكترونية بثلاث مناطق أساسية يستطيع الطالب أن يتوجه إلى أي منها إذا كانت الأقرب إلى محل سكنه؛ تشمل القاهرة (مقر الجامعة بمدينة نصر):

- مركز الاختبارات المجمع – أو مركز اختبارات المعامل المركزية.

ودمياط مركز الاختبارات بمبنى كلية الدراسات الإسلامية بنين.

والمقر الثالث بأسيوط (مقر الجامعة بأسيوط):

-مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية التربية.

مشيرًا إلى أن الطالب يستطيع التوجه إلى أي من الأماكن قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، ومدة الاختبار ساعة واحدة، والدخول بالرقم القومي.