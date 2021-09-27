شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانوينة..5 حالات تلزم القاضى بالتنازل عن نظر الدعوى القضائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض عن الحالات التى لا يجوز للقاضى فيها نظر الدعوى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يعتذر فيها القاضى عن نظر الدعوى.

ويقول المحامى خالد محمد، إنه يمكن للقاصى أن يعتذر عن نظر الدعوى و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :

1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .

2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .

3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .