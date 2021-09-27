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جامعة الأزهر تحدد إجراءات القيد بالكلية المرشح لها الطالب.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت جامعة الأزهر إجراءات القيد بالكلية التي رشح لها الطالب، حيث ستظهر نتيجة التنسيق الشهر القادم، وذلك كالآتى: 

 

بعد معرفة الطالب للكلية التي رُشِّحَ لها، عليه التوجه لتلك الكلية فورًا وفي موعد أقصاه (15 يومًا) من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لاستكمال إجراءات القيد ومعه المستندات الآتية :

 

1 - أصل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية.

 

2 - أصل شهادة الميلاد (بالكمبيوتر).

 

3 - نموذج (2 جند) للطالب من سن (18 سنة) وحتي أقل من (22 سنة).

 

4 - الموقف من التجنيد للطالب من سن (22 سنة) فأكثر.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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