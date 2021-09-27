​​عضو "صحة النواب": أجندة تشريعية مهمة للجنة في دور الانعقاد الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الدكتورة النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تواجه أجندة تشريعية مزدحمة بمشروعات القوانين المهمة في دور الانعقاد الثاني، الذي سيبدأ في الثاني من شهر أكتوبر وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت سرور في بيان لها، اليوم الأحد، إن لجنة الصحة بمجلس النواب بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي، ووضعها على رأس الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني وتتضمن هذه التشريعات (قانون التراخيص الطبية، قانون المسئولية الطبية، تعديل قانون قمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش في الدواء، قانون التمريض، قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، وقانون مزاولة العلاج الطبيعي، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة).