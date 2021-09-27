شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء لـ32% عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء إلي 32% عام 2025 مقابل 24% عام 2020، وفقا لما تؤكده خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) في استعراضها لخطة القطاع الزراعي.

يأتي ذلك في ظل استهداف زيادة المساحة المنزرعة بالذرة الصفراء بنحو 500 ألف فدان في عام 2025 من خلال التوسع في الأراضي الجديدة ( 150 ألف فدان ) ، والمساحات المستقطعة من الذرة البيضاء ومن المساحات المخالفة للأرز ( 350 ألف فدان ).

وتشير خطة التنمية إلي أنه في اطار خطة العام الجاري 21/22 من المتوقع أن ترتفع نسبه الاكتفاء الذاتي إلي نحو 25.7 %.

يُشار إلي أنه يستخدم نحو 455 ألف طن في استخراج زيت الذرة، والجلوكوز ، والفركتوز والنشا ، بينما يوجه الباقي بالكامل كعلف الدواجن التسمين وبيض المائدة.