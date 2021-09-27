​​القاهرة: إزالة 705 عقارات في عزبة أبوقرن.. وتسكين 1800 أسرة بمشروع (معا)

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):



صرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأنه تم إزالة 705عقارات من إجمالي 1413 عقارا من المقرر إخلاؤهم وهدمهم بعزبة أبوقرن في حي مصر القديمة، مشيرة إلى أنه تم إخلاء 1842 أسرة من أصل 4758 أسرة سيتم إخلاؤهم.

وأضافت عبدالمنعم - خلال تفقدها اليوم الأحد لأعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن العشوائية - أن الأعمال تجرى وسط فرحة الأهالي بنقلهم لمساكن جديدة بمشروع (معا) بحي السلام مؤثثة ومجهزة بالكامل، وجار تسكين باقي الأسر تباعًا.

وأشادت بجهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والحي المشاركة في تأمين الأعمال، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبدء في تنفيذ المشروع القومي والحضاري "تلال الفسطاط"، والذي يحمل في طياته عاصمة جديدة وبصمة مبهرة لتاريخ عريق وبعدا أثريًا تراثيًا عظيمًا.

وتابعت: "نشهد حاليًا الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة"، مؤكدة أن ملف العشوائيات يعد ملفًا شائكًا ظل لعقود طويلة تعاني منه القاهرة وقاطني هذه المناطق، حيث أن الآلاف من الأسر كانت حبيسة للعشوائية والخطر الداهم المحيط بهم ما بين صخور ومناطق غير مؤهلة ومساكن خطرة وحيوانات ضالة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية تم نقل مواطني العشوائيات إلى مساكن آدمية من أجل توفير حياة كريمة لهم".