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بعد تداوله على "تيك توك".. ضبط بطل فيديو إطلاق أعيرة نارية في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "التيك توك" يظهر خلاله شخص يقوم بإطلاق عيار نارى بالجيزة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله عبر تطبيق "التيك توك" من مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية وضبط بحوزته 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات و3 أسلحة بيضاء.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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