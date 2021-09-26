شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات من الرئيس السيسي لدعم صناعة الدواء المصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء فى مصر، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج، وكذلك بلورة خطة متكاملة لتعزيز جهود الدولة فى هذا الإطار، وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية.

وستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز توجيهات الرئيس لدعم صناعة الدواء والقطاع الصحى في مصر:

- توفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء فى مصر

- تعزيز جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة لتصنيع وإنتاج الدواء

- التدقيق الكامل فى جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

- تطوير قدرات الكوادر البشرية القائمة على المنظومة وانتقائها وفق أدق المعايير

- زيادة عدد المراكز القومية لتدريب الكوادر الطبية والصحية لـ3 مراكز

- الارتقاء بمجال التعليم الطبى والتدريب المهنى ورفع كفاءة المهارات التقنية بالتخصصات الدقيقة والحرجة

- اتباع أعلى درجات التدقيق فى منظومة التطعيمات للطلاب ضد فيروس كورونا