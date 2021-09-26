شكرا لقرائتكم خبر عن شركات وزارة الطيران تستعد لتطبيق تعديلات قانون قطاع الأعمال 185لسنة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شركات وزارة الطيران أستعدت لتطبيق تعديلات قانون قطاع الاعمال 185لسنة 2020 تعيين رؤساء مجالس إدارات غير تنفيذيين والعضو المنتدب مختص بادارة الشركة وتصريف شئونها

حالة من الترقب تشهدها الآن الشركات القابضة والتابعة التى تتبع وزارة الطيران المدنى فى ظل قرب تعديل قانون 203 لعام 99 والذى جرى تعديله بالقانون 185 لعام 2020،سواء الشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة أو شركة مصرللطيران وشركاتها التابعة ، الكثير يتحدث داخل أروقة الشركات عن رحيل قيادة ومجيء قيادة أخرى أو تقليص إختصاصات البعض وتقويضها لصالح قيادات جديدة وافدة .

الخليج 365 تحدثت لأحد المصادر والذى تحفظ على ذكر أسمه بان الأمر ليس هو تغير أو إطاحة ، بل هو إستكمال شكل قانونى بناء على تعليمات مجلس الوزراء وماورد فى القانون 185 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادربالقانون 203 لعام 1991 ،ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 36 فى 5سبتمبر 2020.

ونصت التعديلات فى المادة “3”

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيلة قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لايقل عن 5 ولايريد عن 9 ويشكل على الوجه الآتى :

1-رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة .

2-أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي ، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية ، وتعينهم الجمعية العامة دون الإخلال بحق الشخص الإعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس

3- ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الإتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة

ويجوز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لايزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص ،ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة .

كما نصت المادة 8 من القانون 185 المعدل بأن اختصاصات العضو المنتدب بما يأتى :

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

2- إدارة الشركة وتصريف شئونها

وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته

وبالتالى فان الأمر عبارة عن إستكمال الشكل القانونى طبقا للتعديلات الى أجريت