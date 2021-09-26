إحالة المتهم بالتحرش بطفل داخل دورة مياه بنادي رياضي بالتجمع للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، بإحالة المتهم بالتحرش بطفل داخل دورة مياه بنادي رياضي بمنطقة التجمع لمحكمة الجنايات.

وتعرف طفل تعرض للتحرش داخل دورة مياه بنادي رياضي بمنطقة التجمع، على المتهم داخل طابور عرض المباحث، وتمكن الطفل صاحب الثلاث سنوات من تحديد المتهم المتحرش به من بين 7 متهمين آخرين.

وأنكر المتهم ويعمل شيف طباخ بنادي رياضي بمنطقة التجمع اتهامه بالتحرش بطفل داخل دورة مياه النادي الرياضي بمنطقة التجمع في اعترافاته أمام نيابة القاهرة الجديدة أمس السبت، وقال إن سبب تواجده في دورة مياه النادي هو الوضوء استعدادًا للصلاة.

وأكد أن دورة المياه كانت مزدحمة بالأعضاء، موضحًا أنه لم يشاهد الطفل مطلقًا إلا أمام دورة المياه بعد تشاجر والدته معه واتهامها له بالتحرش بنجلها.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، أمس الأول، بحبس شيف مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بطفل عمره 3 سنوات داخل دورة المياه الخاصة بنادٍ رياضي بمنطقة التجمع.

وقالت والدة الطفل أمام النيابة وهي إحدى أعضاء النادي الرياضي: "بعد الانتهاء من تدريب السباحة الخاص بابني توجه إلى الحمام وفور خروجه وجدت ملابسه ليست مضبوطة وبخلفه عامل، وبسؤال ابني أخبرني بأن رجلًا قام بخلع ملابسه والتعامل معه، وعند مواجهة العامل بتحرشه بنجلي قام شقيقه بمحاولة التعدي علينا بآلة حادة".

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يتهم شيف بمطعم بنادٍ رياضي بالتحرش بطفل داخل دورة مياه النادي، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.