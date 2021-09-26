المعمل الجنائي: لا شبهة جنائية حول حريق شقة سكنية في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشف تقرير المعمل الجنائي حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية في المرج، أن ماسًا كهربائيًا نتيجة زيادة الأحمال سبب اندلاع النيران، ولا وجود لشبهة جنائية حول الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية، نجحوا في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أية إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، بعد فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة، وتمت عملية الإخماد والسيطرة على الحريق دون إصابات.