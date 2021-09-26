تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس أفراد تشكيل عصابي، تخصصوا في سرقة المواطنين بأسلوب التتبع، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة؛ تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك بمنطقة الشروق، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بمدينة العبور بالقليوبية، بأنه حال توجهه لأحد البنوك لإيداع مبلغ مالي خاص بالمصنع محل عمله بالقاهرة، وحال سيره بطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، فوجئ بسيارة يستقلها 4 أشخاص قاموا باستيقافه وتهديده بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم، والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") اثنين من منهم محبوسان على ذمة قضية "سرقة بالإكراه".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمان الهاربان، بحوزتهما (سيارة "ملك أحد المتهمين"- فرد روسي وطلقتين لذات العيار) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" بالاشتراك مع المتهمان الآخران، وتم بإرشادهما ضبط (ترو سيكل "بدون لوحات معدنية"- مشغولات ذهبية)، وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة، كما أرشدا عن مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما والمحبوسين بسرقته بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.