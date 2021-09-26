الزراعة: اجتياز معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس لاختبار الكفاءة دوليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, التهنئة للعاملين بمشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بمناسبة اجتياز معامل المشروع لاختبار الكفاءة على المستوى الدولي للمعامل المعتمدة من خلال المعهد البيولوجي الوطني بدولة سلوفينيا.

وصرحت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، اليوم الأحد، أن اختبار مقارنة الكفاءة بين المعامل الأجنبية المعتمدة في الكشف الجزيئي عن الأنواع المختلفة للبكتيريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس، من خلال المعهد البيولوجي الوطني في سلوفينيا الذي يعد أحد المعاهد الأوروبية المعترف بها دوليًا من قبل الاتحاد الأوروبي في إجرائه لمثل هذه الاختبارات.

وقالت بلابل، إن أغلب المعامل داخل وخارج الاتحاد الأوروبي تجري اختباراتها في هذا المعهد، ظهرت النتيجة باجتياز معامل مشروع مكافحة العفن لهذا الاختبار بنسبة 100% دون أن يتم أخذ أي نتيجة سلبية على نتائج الاختبار، وأجرى هذا الاختبار ضمن معامل تتبع عدة دول مختلفة.