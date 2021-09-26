بالرقم القومي.. البحوث الإسلامية يعلن نتيجة الابتعاث الخارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2021/2022؛ وذلك بعد مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.

وقال نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن اختبارات المبعوثين اعتمدت على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة لم تقتصر على التحريري فقط، وإنما أعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة.

أضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم

يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط به في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيداً عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.

وأعلن المركز الإعلامي للمجمع أنه يمكن التعرف على نتيجة المقبولين من خلال الدخول على الرابط الآتي: اضغط هنا