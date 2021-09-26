شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات الجمهورية الجديدة تهزم البطالة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مشروعات الجمهورية الجديدة تهزم البطالة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

رغم استمرار أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة عالميا.. مشروعات الجمهورية الجديدة تهزم البطالة.. زيادة أعداد المشتغلين بثلاثة ملايين فرد في 2021 بعد التراجع في 2020.. و"تطوير الريف المصري" و"الدلتا الجديدة" و"العاصمة الإدارية" أبرز المشروعات القومية التي ساهمت في خفض معدل البطالة.. استمرار تعافى مؤشرات سوق العمل بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتراجع معدل البطالة ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ12.5% من عام 2016

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