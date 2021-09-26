شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا من د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، حول اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوى أمين المجلس، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وجه المجلس التهنئة لكل من د. شيرين محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود. جاد محمد جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، بمناسبة فوزهما فى مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية التى نظمتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مستوى المراكز والمعاهد البحثية والجامعات.

كما قام المجلس بتكريم د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات السابق، ود. مها الدملاوى مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية السابق، تقديرًا لجهودهما فى خدمة البحث العلمى، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد.

وخلال الاجتماع، أكد د. ياسر رفعت على ضرورة وجود خطة محددة تضم معايير ومؤشرات أداء واضحة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيرًا إلى أهمية الجانب البحثى للمراكز البحثية، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية المتميزة التى تقدمها، مشيدا بدورها فى تأهيل وتدريب الكوادر العلمية سواء على مستوى مصر أو خارجها، فضلًا عن الإمكانات المتوفرة بها.

و شهد الاجتماع استعراض التقرير الوارد من اللجنة المشكلة بشأن وضع معايير لقبول الأبحاث من نوعية Retrospective Studies للتقدم للترقية.

وناقش المجلس الطلبات الواردة من العاملين بالخارج للتقدم للترقية على قواعد النشكيل والإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

كما ناقش المجلس إدراج مجال تطبيقات الاستشعار من البعد فى الدراسات الأثرية، ضمن مجالات عمل اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة.

ووافق المجلس على تشكيل اللجان المختصة باختيار رؤساء أقسام بعض المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.