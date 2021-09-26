شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعي يكشف تفاصيل برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أعلن البنك عن تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية من خلال تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه وفقا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك مع توفير سهولة في الإجراءات والعوائد المميزة وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة " والتي تستهدف محاور رئيسة في حياة المواطن ومنها محور التعليم باعتباره حق مكفول للجميع .

و صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك انه من منطلق مسئوليته المجتمعية يستمر البنك للعام الثاني علي التوالي في تقديم الدعم لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا في صورة منح دراسية لعدد 10 طلاب متفوقين دراسيا ولكن غير قادرين على تحمل تكاليف الدراسة، وذلك لمساعدتهم على اتمام دراستهم بالجامعة، يأتي ذلك إيمانا من البنك بقضية التعليم والبحث العلمي الذي هو أساس التقدم والتطور كما تم دعم المنظومة التعليمية لمحافظة جنوب سيناء بمبلغ 250الف جنيه .

واكد عشماوي انه في اطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف إكساب الخريجين المهارات التى يتطلبها سوق العمل من خلال تعزيز فرص توظيف الشباب في المجال الفني تم عمل بروتوكول تعاون مع اكاديمية السويدي الفنية لتمويل للمصروفات التعليمية للطلبة الملتحقين بالأكاديمية لعدد 350 طالب بمحفظة اجمالية 52مليون و500الف جنيه جنيه بعائد 6.5% وبدون مصاريف إدارية وتصل فترة سداد التمويل الي 3 سنوات و يتم احتساب القسط الشهرى ابتداء من الشهر التالى لتسجيل التمويل بالبنك هذا بالإضافة الي منح بوليصة تأمين علي الحياة للطلبة وربط وديعة باسم الطالب بقيمة الدفعات المؤجلة ويستحق عنها العوائد التراكمية في نهاية مدة التعليم بالاكاديمية هذا وقد سبق وأن تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة غبور للتنمية في مبادرة تحت مسمي "فرصة العمر" لتمويل برامج تعليم طلاب التعليم الفني بمدرسة مؤسسة غبور الصناعية وتبلغ قيمة القرض 24الف جنيه بواقع 8 آلاف جنيه سنويا تسدد علي أقساط شهرية لمدة 3 سنوات .

والجدير بالذكر ان البنك مستمر ايضا في تقديم مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في المعهد القومي للإتصالات والتي تهدف الي التمويل التعليمي و تدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم في ذات الوقت حيث يتم تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويسدد المتدربون قيمة التمويل بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله ويتم التقديم من خلال موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات (http://www.mcit.gov.eg/) كما يستمر البنك ايضا في تقديم مبادرة "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل اجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصل قيمة التمويل الي 30الف جنيه تسدد علي 3 سنوات .