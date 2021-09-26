السيسي يوجّه باتباع أعلى درجات التدقيق في منظومة تلقيح الطلاب ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، والموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الدواء في مصر، في إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة بهذا الغرض لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الموقف الحالي لفيروس كورونا، حيث تم عرض معدلات الإصابة الحالية على المستويين المحلي والعالمي، والموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للتطعيم في ظل طرح جرعات إضافية من التطعيمات مختلفة الأنواع.

ووجّه الرئيس في ضوء قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، باتباع أعلى درجات التدقيق في منظومة التطعيمات للطلاب ضد فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عاصم نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، واللواء طبيب مجدي أمين رئيس شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، واللواء طبيب هشام الششتاوي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والعميد طبيب رامي يونس مدير معهد طب الطيران والفضاء.