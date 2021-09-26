حبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة النزهة الجزئية، بحبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار وترويج النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم النزهة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، اثناء استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) بقصد الإتجار.

وبمواجهتهم أقروا بمزاولتهم نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتفاقهم على التقابل لتبديل المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم.

وأضاف اثنين من المتهمين باتفاقهما مع الآخران على تبديل المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من العملة الأجنبية للعملة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.