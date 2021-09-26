محافظة الجيزة تشن حملات لإزالة التعديات ورفع المخلفات بقطاع هضبة الأهرام

القاهرة - سامية سيد - شن حى الهرم برئاسة تيسير عبد الفتاح، حملات بقطاع هضبة الأهرام في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء لتفعيل القانون وردع المخالفين، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقطعة ص البوابة الثالثة بحدائق الأهرام وتم سحب المعدات والأبواب ومواد البناء ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن هضبه الأهرام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012